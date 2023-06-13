FBI'ın izleme listesindekilerin yüzde 98’inin Müslüman olduğu ortaya çıktı

Raporda, incelenen izleme listesi veri tabanındaki 1,47 milyondan fazla veri girişinin yani toplam verinin yüzde 98’den fazlasının Müslümanları ilgilendirdiği vurgulandı.



FBI'ın gizli izleme listesinin 20 yıldır Müslüman topluma sıkıntı ve korku getirdiğine dikkat çekilen raporda, "Fakat FBI'ın bir sonraki hedefi Müslümanlar olmayacak. Terörle savaşın oluşturduğu pusun kalkmasıyla birlikte FBI'ın gizli listesi bir gün yeni bir hedef bulacak. Sıradaki hedefler Amerikalı dostlarımız olacak ve bu rapor onlara bir uyarı niteliğinde." ifadeleri yer aldı.



BIDEN'A ÇAĞRI



CAIR, FBI’ın izleme listesine tepki göstermesi için ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yaptı.



FBI’ın izleme listesindeki kişiler, seyahat kısıtlamaları, göçmenlik sorunları, FBI takibi, polis şiddeti, izin ve lisans alma zorlukları, mesleki sonuçlar ve devlet binalarına sınırlı erişim dahil pek çok zorlukla karşılaşıyor.



Ramazanda Beyaz Saray’da düzenlenen iftar organizasyonuna davet edilen New Jersey Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed Khairullah’ın adı davetli listesinden Gizli Servis tarafından çıkarılmıştı. Bunun nedeninin ise Khairullah’ın FBI izleme listesinde yer almasıyla ilişkilendiriliyor.