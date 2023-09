FBI'ın Menendez soruşturmasında yeni gelişme

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında gelen Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

FBI'ın New Jersey Senatörü Bob Menendez’in suçlandığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına Mısır istihbarat servislerinin karışıp karışmadığını araştırdığı belirtildi.



NBC’nin konudan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, FBI’ın başlattığı karşı istihbarat soruşturmasının, Menendez’e yöneltilen federal yolsuzluk davasına ek olduğu kaydedildi.



FBI’ın soruşturmasında Mısır istihbarat servislerinin, eşini kullanarak Menendez’e erişim sağlayıp sağlamadığı, aynı zamanda senatör ve eşine yöneltilen rüşvet iddialarında dahli olup olmadığının incelendiği ifade edildi.



"SENATÖRLÜK MAKAMINI KULLANARAK YOLSUZLUK" SUÇLAMASI



New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.



Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.



İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.



Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar ve satışlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan askeri yardımlar ile Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.



Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.



Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.