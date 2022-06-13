FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

Katar için lobicilik yaptığı ve bunu örtbas ettiği iddiaları üzerine FBI'ın hakkında soruşturma başlattığı Brookings Enstitüsü Başkanı emekli General John Allen istifa etti.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 00:28

FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

için lobicilik yaptığı suçlamasıyla ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturulan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün Başkanı emekli General John Allen, görevinden istifa etti.

Hakkında 2017'deki diplomatik krizde Katar için lobicilik yaptığı ve bunu örtbas ettiği iddiaları bulunan Allen, FBI'ın soruşturmayı duyurmasının ardından yeni bir adım attı.

Başkent Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada Allen'in istifa ettiği belirtilerek, kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.

Allen de istifa mektubunda, "Bu kurumu içim parçalanarak bırakırken, bunun herkes için en iyisi olduğunu biliyorum" dedi.

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