FBI'nın kadın çalışanlarının fotoğraflarını, cinsel taciz suçlularını yakalamak için kullandığı ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, FBI ajanlarının kadın ofis çalışanlarının fotoğraflarını cinsel taciz ve tecavüz suçlularını ortaya çıkarmak için yem olarak kullandığını belirlendi.



Bakanlığın gözlemci raporunda, kadın personele bu şekilde gizli çalışmaya yönelik bir görevlendirme yapılmadığı, fotoğrafların potansiyel olarak personeli tehlikeye atabileceği kaydedildi.



Uygulamanın ne kadar yaygın olduğu belirtilmeyen raporda, fotoğraflarda destek personelinin üzerinde elbiseleri bulunduğu ve yüzlerinin bulanık olduğu ancak fotoğrafların hala potansiyel olarak kopyalanabileceği veya paylaşılabileceği ve personeli "cinsel taciz ve tecavüz suçlularının kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı" belirtildi.



Bulguları kabul eden FBI, politikalarını değiştireceğini ve yeni yönergeler uygulayacağını aktardı.



Adalet Bakanlığının raporunda, incelemelere bir FBI ajanının kadın personelden çevrim içi gizli operasyonda kullanmak üzere "kışkırtıcı" fotoğraflarını talep etmesiyle başlandığı belirtildi.



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