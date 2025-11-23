Federal mahkeme Trump'ın hızlı sınırdışı uygulamasını durdurdu

ABD tarihinin en sert göçmen politikalarını uygulayan Donald Trump yönetimine bir yargı engeli daha geldi.

ABD Bölge Yargıcı Jia Cobb, 29 Ağustos’ta verdiği kararda bir göçmen hakları grubunun lehine hüküm vermiş, İç Güvenlik Bakanlığı’nın ülkede 2 yıldan az süredir bulunduğuna inandığı göçmenleri hızlıca sınırdışı etmesine imkân tanıyan politikalarını durdurmuştu.

Trump yönetimi, bu kararın temyiz süreci devam ederken askıya alınmasını talep etti.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi yargıçları Patricia Millett ve J. Michelle Childs, Trump yönetiminin hızlı sınırdışı uygulamasını tüm ülkeye yayma girişiminin “yanlış ve hatalı sınırdışı risklerini ciddi şekilde artırdığı” değerlendirmesini yaptı.

Göçmenlerin adil yargılanma haklarına dikkat çeken mahkeme üyeleri, alt mahkemenin göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme korkularının “inandırıcı” olup olmadığını belirleme süreçlerinde yapılması gereken bazı değişikliklere yönelik bölümü ise kısmen askıya aldı.

Trump tarafından atanmış Yargıç Neomi Rao ise karara karşı çıkarak Cobb’un hükmünü “mahkemelerin yetkisini aşan bir yargısal müdahale” diye nitelendirdi.

ABD'de yaklaşık 30 yıldır hızlı sınırdışı uygulaması, sınırda yakalanan göçmenlerin hızlı biçimde geri gönderilmesinde kullanılıyor. Yönetim, ocak ayında uygulamayı ülkenin herhangi bir yerinde yakalanıp ülkede iki yıldan az süredir bulunduğunu kanıtlayamayan göçmenleri de kapsayacak şekilde genişletmişti.