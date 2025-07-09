27 çocuğun öldüğü yaz kampına "eksiksiz" raporu verilmiş

ABD'nin Teksas eyaletinde sel felaketinin etkileri sürüyor.

Teksas müfettişlerinin, 100'den fazla kişinin öldüğü faciadan 2 gün önce, kız çocuklarının kaldığı Camp Mystic’in acil durum planını onayladığı ortaya çıktı.

Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı, kampın “afet durumunda uygulanacak prosedürler” ile ilgili bir dizi eyalet yönetmeliğine uyduğunu gösteren kayıtları yayınladı.

Bunların arasında kampçılara, tahliye gerektiğinde ne yapmaları gerektiğini öğretmek ve her personel ile danışmana belirli görevler vermek de yer alıyor. Amerikan Associated Press haber ajansına açıklanan beş yıllık teftiş raporları, Mystic'teki bu planlarla ilgili herhangi bir ayrıntı sunmuyor ve sele eğilimli Texas Hill Country'de 4 Temmuz'da meydana gelen sağanak yağış öncesinde kampın hazırlığı hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor.

FACİADAN 2 GÜN ÖNCE NE YAŞANDI?



Eyalet, Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü'nün beklenen sel felaketi öncesinde acil müdahale kaynaklarını harekete geçirdiği gün olan 2 Temmuz'da Camp Mystic'i denetledi.

Denetimde kampta sağlık ve güvenlik kriterlerini içeren uzun bir listede herhangi bir eksiklik ya da ihlal tespit edilmedi. Kampın Guadalupe ve Cypress Gölü lokasyonları arasında 557 kampçısı ve 100'den fazla personeli vardı. Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lara Anton, afet planlarının tüm kamp binalarına asılması gerektiğini ancak eyalete sunulmadığını söyledi. Anton bir e-postada “Bizde yok. Kamptan almanız gerekiyor” dedi.

Kamp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, kayıp kızları aramak için çalışan yerel ve eyalet yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Kampların, kendi acil durum planlarını geliştirmekten sorumlu olduğu biliniyor. Müfettişler, tahliye prosedürleri de dahil olmak üzere çeşitli eyalet gerekliliklerini karşıladıklarından emin olmak için planları değerlendirir. “Anton, ”Müfettiş, her binada bu unsurlara ilişkin planların asılı olup olmadığını ve personel ile gönüllülerin ne yapacakları konusunda eğitilmiş olup olmadıklarını kontrol etti" dedi.