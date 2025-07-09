27 çocuğun öldüğü yaz kampına "eksiksiz" raporu verilmiş
Teksas'ta selden 2 gün önce denetlenen Camp Mystic'te kalan 27 çocuk hayatını kaybetti. Raporlar, facianın 2 gün öncesinde yaşananları gözler önüne serdi.
ABD'nin Teksas eyaletinde sel felaketinin etkileri sürüyor.
Teksas müfettişlerinin, 100'den fazla kişinin öldüğü faciadan 2 gün önce, kız çocuklarının kaldığı Camp Mystic’in acil durum planını onayladığı ortaya çıktı.
Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı, kampın “afet durumunda uygulanacak prosedürler” ile ilgili bir dizi eyalet yönetmeliğine uyduğunu gösteren kayıtları yayınladı.
Bunların arasında kampçılara, tahliye gerektiğinde ne yapmaları gerektiğini öğretmek ve her personel ile danışmana belirli görevler vermek de yer alıyor. Amerikan Associated Press haber ajansına açıklanan beş yıllık teftiş raporları, Mystic'teki bu planlarla ilgili herhangi bir ayrıntı sunmuyor ve sele eğilimli Texas Hill Country'de 4 Temmuz'da meydana gelen sağanak yağış öncesinde kampın hazırlığı hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor.
FACİADAN 2 GÜN ÖNCE NE YAŞANDI?
Eyalet, Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü'nün beklenen sel felaketi öncesinde acil müdahale kaynaklarını harekete geçirdiği gün olan 2 Temmuz'da Camp Mystic'i denetledi.
Denetimde kampta sağlık ve güvenlik kriterlerini içeren uzun bir listede herhangi bir eksiklik ya da ihlal tespit edilmedi. Kampın Guadalupe ve Cypress Gölü lokasyonları arasında 557 kampçısı ve 100'den fazla personeli vardı. Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lara Anton, afet planlarının tüm kamp binalarına asılması gerektiğini ancak eyalete sunulmadığını söyledi. Anton bir e-postada “Bizde yok. Kamptan almanız gerekiyor” dedi.
Kamp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, kayıp kızları aramak için çalışan yerel ve eyalet yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını bildirdi.
Kampların, kendi acil durum planlarını geliştirmekten sorumlu olduğu biliniyor. Müfettişler, tahliye prosedürleri de dahil olmak üzere çeşitli eyalet gerekliliklerini karşıladıklarından emin olmak için planları değerlendirir. “Anton, ”Müfettiş, her binada bu unsurlara ilişkin planların asılı olup olmadığını ve personel ile gönüllülerin ne yapacakları konusunda eğitilmiş olup olmadıklarını kontrol etti" dedi.
"BİZE NE YAPACAĞIMIZI SÖYLEMEDİLER"
1926'da kurulan Mystic Camp, tahliye edilmedi ve özellikle sabahın erken saatlerinde nehrin 60 dakika içinde 4,2 metreden 9 metreye yükselmesiyle ağır darbe aldı.
Bir su duvarı, nehir kenarındaki kulübelerde, çadırlarda ve karavanlarda yaşayan insanları sular altında bıraktı. Hayatta kalanlardan bazıları ağaçlara tutunmuş halde bulundu.
Sel sırasında, Hristiyan yaz kampında kalan en az 27 çocuk ve danışman hayatını kaybetti. Dün yapılan açıklamaya göre beş kampçı ve bir danışman hala bulunamadı. Ölenler arasında, kampçılar tarafından bir baba figürü olarak tanımlanan kampın sevilen müdürü Richard Dick Eastland da vardı.
19 yaşındaki Charlotte Lauten, en son 2023 yılında olmak üzere dokuz yazını Camp Mystic'te geçirmişti. Kampçı olarak acil bir hava durumunda ne yapacağına dair bir talimat aldığını hiç hatırlamadığını söyledi. Lauten, “Danışmanların kamp başlamadan önce bir hafta boyunca oryantasyon eğitiminden geçtiklerini biliyorum” dedi.
"BİR METRE ÖNÜNÜZÜ BİLE GÖREMEZSİNİZ"
Lauten, kızların kaçma becerisini muhtemelen engelleyen bir şeyin de havanın ne kadar karanlık olacağı olduğunu söyledi. Kampçıların kamptayken telefonlarına erişimlerinin olmadığını söyleyen Lauten, uzak konum nedeniyle zaten cep telefonlarının çekmeyeceğini de belirtti.
“Burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yer ve elektrik de yoktu” diyen Lauten, "Zifiri karanlık olurdu, bir metre önünüzü bile göremezdiniz. Hiç oradaki gibi yıldızlar görmemiştim çünkü hiç ışık yoktu."
EYALET TARAFINDAN RUHSATLANDIRILDI
Camp Mystic eyalet tarafından ruhsatlandırıldı ve amacının yaz kampları için “sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmek” olduğunu söyleyen Karşılıklı İlerleme için Kamp Derneği'nin bir üyesi. Amerikan Kamp Derneği dün yaptığı açıklamada, Camp Mystic'in, standartları güvenlik ve risk yönetimine odaklanan bu kuruluş tarafından akredite edilmediğini bildirdi.
Guadalupe-Blanco Nehri Yönetim verilerine göre, Camp Mystic'ten yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki bir yağmur ölçer, 4 Temmuz'da 24 santimetre yağış kaydetti. Kurumun daha güneyde ve batıda bulunan bir başka ölçüm cihazı ise 31 santimetre yağış kaydetti. Kurum, AP'ye yaptığı açıklamada, ekipmanlarının incelenmesi sonucunda her ikisinin de sel olayı sırasında çalıştığını tespit ettiklerini söyledi.
BİRKAÇ ARIZA YAŞANDI
Bununla birlikte, Guadalupe Nehri boyunca en az dört Birleşik Devletler Jeoloji Araştırması göstergesi 4 Temmuz'da birkaç arıza yaşadı. Hunt ve Kerrville yakınlarında bulunan göstergeler, 4 Temmuz sabahının erken saatlerinde hem nehir seviyelerini hem de suyun akış hızını toplamayı bıraktı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre, Camp Mystic'in yaklaşık 8 kilometre kuzeydoğusundaki bir gösterge, sabah 4.35'te 9 metre seviye kaydetti. Bu, geçici bir gösterge kurulana kadar enstrümantasyondan kaydedilen son nehir seviyesiydi. Hidrolog, o sırada yüksek su seviyesini 11,44 metre olarak ölçtü.
NOAA'ya göre, bu noktada nehir seviyesinin 9,75 metre olması, en alçak kampların ve tatil köylerinin yollarını kaplayabilecek “yaşamı tehdit eden feci sellere” yol açabilir.
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