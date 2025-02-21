Felaketin habercisi: Meksika'da "kıyamet balığı" kıyıya vurdu!
Halk arasında felaket habercisi olarak bilinen kıyamet balığı bir kez daha ortaya çıktı. Nadir görülen kürek balığı, son zamanlarda sıklıkla insanlar tarafından gözlemleniyor. Balık son olarak Meksika'da kıyıya vurdu. Geçen yıl 7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılmadan bir ay önce Kaliforniya'da görülmüştü.
Halk arasında felaket habercisi olarak bilinmesi nedeniyle "kıyamet balığı" olarak anılan kürek balığı, Meksika'da kıyıya vurdu.
Bölgeyi ziyaret eden bir grup insan, 9 Şubat'ta bir plajın yakınında yüzen balığı gördü.
İNSANLAR TARAFINDAN 20 KEZ KAYDEDİLDİ
Kürek balıklarının yılan balığına benzer ince bir gövdesi ve kocaman bir ağzı var, ancak deniz canavarı benzeri yaratıklar insanlar tarafından nadiren görülüyor.
Scripps Oşinografi Enstitüsü'ne göre, Ağustos itibarıyla 1901'den beri Kaliforniya kıyılarına vuran kürek balıklarından sadece 20 tanesi kaydedildi.
FELAKETİN HABERCİSİ BALIK
Büyük bir depremin ya da tsunami gibi bir felaketin habercisi olduğuna inanılan kıyamet balığı yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum aldı.
Japon mitolojisinde de kürek balıkları yaklaşan depremleri haber veren felaket habercileri olarak görülüyor.
Meksika'daki balık ilk kez 2025'te görülürken, geçen yıl 7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılmasından bir ay önce Kaliforniya'da bir balık daha görülmüştü.
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