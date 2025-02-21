Felaketin habercisi: Meksika'da "kıyamet balığı" kıyıya vurdu!

Halk arasında felaket habercisi olarak bilinmesi nedeniyle "kıyamet balığı" olarak anılan kürek balığı, Meksika'da kıyıya vurdu.



Bölgeyi ziyaret eden bir grup insan, 9 Şubat'ta bir plajın yakınında yüzen balığı gördü.

İNSANLAR TARAFINDAN 20 KEZ KAYDEDİLDİ



Kürek balıklarının yılan balığına benzer ince bir gövdesi ve kocaman bir ağzı var, ancak deniz canavarı benzeri yaratıklar insanlar tarafından nadiren görülüyor.



Scripps Oşinografi Enstitüsü'ne göre, Ağustos itibarıyla 1901'den beri Kaliforniya kıyılarına vuran kürek balıklarından sadece 20 tanesi kaydedildi.