Felaketten 14 yıl sonra: Dünyanın en büyük nükleer santrali yeniden açılıyor

Japonya, 2011 Fukuşima felaketinin ardından kapattığı dünyanın en büyük nükleer santralini yeniden devreye alma hazırlığında. Kyodo News ve Nikkei’nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre hükümet, bu hafta Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nin yeniden çalıştırılması için yeşil ışık verecek.

Santralin bulunduğu Niigata eyaletinin valisi Hideyo Hanazumi’nin cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek kararı duyurması bekleniyor. Yedi reaktörlük dev komplekste şimdilik yalnızca bir reaktörün faaliyete geçmesine izin verilecek.

2011 SONRASI KAPATILAN REAKTÖRLER YENİDEN DEVREDE

Fukuşima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen tsunami kaynaklı erime felaketinin ardından Japonya’daki tüm reaktörler kapatılmış, kamuoyunda nükleer enerjiye karşı ciddi bir güvensizlik oluşmuştu.

O tarihten bu yana ülke genelinde 14 reaktör, sıkılaştırılan güvenlik standartlarını karşılayarak yeniden çalışmaya başladı.

Kashiwazaki-Kariwa’nın yeniden devreye girmesi halinde bu, felaketin sorumlusu olan işletmeci Tokyo Electric Power Company (Tepco) için 2011’den sonraki ilk reaktör açılışı olacak.

KARBON NÖTR HEDEFİNDE NÜKLEER ENERJİ KRİTİK

Doğal kaynakları sınırlı olan Japonya, ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve 2050’de karbon nötr olma hedefini tutturmak için nükleer enerjiyi yeniden stratejik bir ayak olarak konumlandırıyor.

Temmuz ayında Kansai Electric, Fukuşima’dan bu yana ülkede inşa edilecek ilk yeni reaktör için süreci başlattığını duyurmuştu.

FUKUŞİMA'NIN SÖKÜMÜ ONLARCA YIL SÜRECEK

Ülke, Fukuşima santralinin sökümünde ise hala uzun ve zorlu bir yolun başında. Ağustos ayında Japon teknisyenler, erimiş yakıt ve radyoaktif atıkların çıkarılması için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak hasarlı reaktör binalarından birine uzaktan kumandalı robotlar göndermişti.

Son derece yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle erimiş yakıtın ve diğer kalıntıların çıkarılması, onlarca yıl sürmesi beklenen dev söküm projesinin en güç aşaması olarak değerlendiriliyor.