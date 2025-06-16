Felaketten günler sonra: Aynı model uçaklar aynı gün havada arızalandı

İngiltere’den Hindistan’a gitmek üzere havalanan British Airways’e ait bir uçak, flap arızası nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Londra’ya geri dönmek zorunda kaldı.



Aynı gün içinde Air India’ya ait bir diğer Boeing 787-8 Dreamliner da teknik arıza şüphesiyle Hong Kong’dan geri döndü.



Peş peşe yaşanan bu olaylar, geçtiğimiz günlerde 241 kişinin hayatını kaybettiği Air India faciasının ardından Boeing 787-8 modelinin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

HAVADA YAKIT BOŞALTTI, SAĞ SALİM İNDİ



British Airways’in BA35 sefer sayılı uçağı, Londra Heathrow Havalimanı’ndan Hindistan’ın Chennai kentine gitmek üzere havalanmıştı.



Ancak kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra flap sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle pilotlar teknik arıza şüphesiyle dönüş kararı aldı. Uçak, Dover Boğazı üzerinde bir saat boyunca yakıt boşalttıktan sonra saat 13.50’de Heathrow’a güvenli bir şekilde indi.



AYNI GÜN AIR INDIA UÇAĞI DA GERİ DÖNDÜ



Bu olaydan sadece saatler sonra, Air India’nın Hong Kong’dan Yeni Delhi’ye gitmekte olan AI315 sefer sayılı Dreamliner uçağı da teknik bir sorun şüphesiyle havada rotasını değiştirdi.

Uçak kalkıştan bir saat sonra Hong Kong’a geri döndü. Reuters’a konuşan kaynaklar, uçağın şu anda detaylı kontrollerden geçtiğini bildirdi.



FELAKETİN ARDINDAN PEŞ PEŞE OLAYLAR



Söz konusu gelişmeler, Air India’ya ait bir başka Boeing 787-8 Dreamliner’ın birkaç gün önce Ahmedabad’dan kalkış yaptıktan sonra düşmesiyle yaşanan büyük facianın ardından geldi. Kazada 270'i aşkın kişi hayatını kaybetmiş, yalnızca bir yolcu sağ kurtulmuştu.



Havacılık uzmanı ve pilot Steve Schreiber, facia anına ait yeni yayınlanan yüksek çözünürlüklü görüntülerin uçağın "çift motor arızası" yaşadığını ortaya koyduğunu iddia etti.

Peş peşe yaşanan bu teknik arızalar ve trajik kazanın ardından Boeing 787-8 Dreamliner modelinin güvenliğiyle ilgili endişeler yeniden tırmanışa geçti.