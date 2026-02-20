Felçli kadın ötanazi talep etti, babası itiraz etti

İspanya Anayasa Mahkemesi, felçli olan ve ötanazi talebinde bulunan 20’li yaşlardaki bir kadının babasının yaptığı itirazı reddetti.

Baba, kızının zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını ve bunun “özgür ve bilinçli karar verme yetisini etkileyebileceğini” savunarak sürecin durdurulmasını istemişti.

Ayrıca genç kadının kararını değiştirmiş olabileceğini ve durumunun “katlanılamaz fiziksel ya da psikolojik acı” oluşturmadığını ileri sürmüştü.

Mahkeme, babanın “yaşam hakkının ihlal edildiği” yönündeki iddialarında “temel bir hak ihlaline dair açık bir bulgu bulunmadığı” sonucuna vardı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İspanya, 2021 yılında kabul edilen yasayla ötanaziyi belirli koşullar altında yasallaştıran az sayıdaki ülkeden biri oldu.

Yasaya göre, “ciddi ve tedavi edilemez bir hastalığı” ya da “kronik ve engelleyici bir durumu” bulunan ve akıl sağlığı yerinde olan kişiler, yaşamlarına son verilmesi için yardım talep edebiliyor.

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDİP FELÇLİ KALDI

Söz konusu kadın, 2022 yılında beşinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunmuş ve bu olayın ardından felç geçişmişti. Nisan 2024’te mahkemeye başvurarak yasal hakkını kullanmak istediğini bildirdi.

Katalonya’daki ötanazi kurulu talebi onaylamış ve işlemin Ağustos 2024’te gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak baba, hukuki itirazda bulundu. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı alarak süreci son anda durdurdu.

DOSYA AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Anayasa Mahkemesi’nin son kararıyla birlikte babanın İspanya içerisinde hukuk yolları tükenmiş oldu. Muhafazakar bir yardım kuruluşu, davayı Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Grup, özellikle “yaşam hakkı ve etkili yargısal denetim hakkının” ihlal edildiğini savunuyor.

Genç kadının dosyası, 2021’de yürürlüğe giren ötanazi yasası sonrası bir yargıcın değerlendirmesine sunulan ilk vaka olma özelliği taşıyor.