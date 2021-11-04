Fener Rum Patriği Bartholomeos’a stent takıldı

New York’ta Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne yatırılan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği duyrulmuştu.

Son açıklamaya göre Fener Rum Patriğine stent takıldı. Bartholomeos'un bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Bartholomeos, hastaneye yatmadan önce New York’un yeni belediye başkanı Eric Adams ile buluştu. Fener Rum Patriği, 25 Ekim’de de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.



ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

