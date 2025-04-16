"Fenomen" bakan ülkeyi karıştırdı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığı yönetme konusundaki “TV için yapılmış” yaklaşımıyla bazı Göçmenlik Gümrük ve Muhafaza (ICE) yetkililerini rahatsız ediyor.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bazı İç Güvenlik Bakanlığı çalışanları tarafından ocak ayında New York'ta yapılan bir ICE baskınını, operasyon devam ederken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tehlikeye atmakla suçlanıyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre baskın hakkında bilgi sahibi olan kişiler, bu paylaşımın “sürpriz unsurunun altını oyduğunu” söyledi. Departmanın en üst düzey sözcüsü Tricia McLaughlin gazeteye yaptığı açıklamada, Noem sosyal medyada paylaşımda bulunduğunda baskının neredeyse bitmek üzere olduğunu söyledi.
Yine de, baskının planlanandan daha az tutuklamayla sonuçlandığı iddia ediliyor.
Noem, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı göçmenlik karşıtı gündemini hayata geçirmek için yürütülen tanıtım çalışmalarının merkezinde yer alıyor.
Noem yönetimindeki bakanlık, ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenleri “şimdi ayrılmaları” konusunda uyaran bir reklam kampanyası için 200 milyon dolar ayırdı ve El Salvador'un maksimum güvenlikli hapishanesindeki mahkumların önünde ve bir Sahil Güvenlik uçağının kumandalarının arkasında poz verdi.
AT SIRTINDAKİ FOTOĞRAFLARI BAKANLIK BİNASINDA
WSJ'ye göre Noem'in at sırtında kovboy şapkasıyla çekilmiş fotoğrafları da bakanlığın çeşitli yerlerindeki ofislerde sergileniyor.
Gazetenin haberine göre Noem ayrıca görevdeki ilk gününde departmana kendini tanıtmak için bir etkinlik düzenledi ve burada Trace Adkins'in “Hot Mama” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.
Departmana göre, bazı çalışanların iç homurdanmalarına rağmen, Noem'i yönetimin göçmen karşıtı girişiminde öne ve merkeze yerleştirme stratejisi işe yarıyor.
McLaughlin yaptığı açıklamada “Dünya Bakan Noem'in mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde duyuyor: Sınır Amerikan tarihinin en güvenli sınırı ve sınırda karşılaşmalar rekor düzeyde düşük. Suç işleyen yabancılar dışarıda kalıyor ve göçmenler sınırlarımıza ulaşamadan geri dönüyorlar” diye konuştu.
TÜFEĞİNİ MEMURUN YÜZÜNE DOĞRULTTU
Geçtiğimiz hafta Noem, sosyal medyada paylaştığı bir videoda tüfeğini bir memurun yüzüne doğrultarak poz verdiği için alay konusu olmuştu.
Geçtiğimiz salı günü X'te yayınlanan 20 saniyelik videoda Noem, iki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza memurunun arasında durmuş ve silahını doğrultmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Noem'in klibinin yorum bölümünü doldurarak silahını bu şekilde tutmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.
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