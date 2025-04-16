"Fenomen" bakan ülkeyi karıştırdı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bazı İç Güvenlik Bakanlığı çalışanları tarafından ocak ayında New York'ta yapılan bir ICE baskınını, operasyon devam ederken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre baskın hakkında bilgi sahibi olan kişiler, bu paylaşımın “sürpriz unsurunun altını oyduğunu” söyledi. Departmanın en üst düzey sözcüsü Tricia McLaughlin gazeteye yaptığı açıklamada, Noem sosyal medyada paylaşımda bulunduğunda baskının neredeyse bitmek üzere olduğunu söyledi.

Yine de, baskının planlanandan daha az tutuklamayla sonuçlandığı iddia ediliyor.

Noem, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı göçmenlik karşıtı gündemini hayata geçirmek için yürütülen tanıtım çalışmalarının merkezinde yer alıyor.

Noem yönetimindeki bakanlık, ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenleri “şimdi ayrılmaları” konusunda uyaran bir reklam kampanyası için 200 milyon dolar ayırdı ve El Salvador'un maksimum güvenlikli hapishanesindeki mahkumların önünde ve bir Sahil Güvenlik uçağının kumandalarının arkasında poz verdi.