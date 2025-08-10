Fenomen sincap Peanut'ın ölümü New York'a bela olacak

Geçen yıl ötanazi edilen sosyal medya yıldızı Peanut isimli sincabın sahipleri, New York eyaletinden 10 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Peanut ve Fred isimli bir rakun, Mark Longo ve Daniela Bittner’ın New York'taki evlerinde işlettiği bir barınakta yaşıyordu. Her iki hayvan da geçen yıl yerel ve eyalet yetkililerinin yaptığı bir baskında el konulduktan sonra öldürüldü. Çifte ait dava dilekçesinde, evcil hayvanlarının öldürülmesinin “anlamsız bir şiddet eylemi” ve “devletin aşırı yetki kullanımının iğrenç bir gösterisi” olduğu savunuldu. Bu belgeler New York Post tarafından ele geçirildi.

ON BİNLERCE TAKİPÇİSİ VARDI



Peanut, Instagram, TikTok ve diğer platformlarda on binlerce takipçi toplamıştı. İnternetteki videolarda Longo’nun omuzlarında koşturan, waffle yiyen ve minik bir kovboy şapkası takan hali yer alıyordu.



Geçen yıl ekim ayında, New York Çevre Koruma Departmanı, Peanut ve Fred’i almak için çifte ait eve baskın düzenledi. Kuruma göre, yetkililer yasa dışı şekilde hayvan bulundurulduğu ve güvensiz koşullar bulunduğu yönünde çok sayıda şikayet almıştı.

KUDUZ ENDİŞESİ ASILSIZ ÇIKTI

Yetkililer hayvanlara el koyarken, Peanut eldivenin üzerinden bir eyalet biyoloğunu ısırdı. Bu durum kuduz endişesine yol açtı.

Her iki hayvan da ötanazi edildikten sonra kuduz testi yapıldı; sonuçlar negatif çıktı. Ölüm haberleri dünya çapında manşetlere taşındı.



EYALET YETKİLİLERİNE DAVA AÇTILAR



Longo ve Bittner, 27 Haziran’da Chemung County Yüksek Mahkemesi’nde, baskında görev alan yerel ve eyalet hükümetinden 30’dan fazla kişi aleyhine ayrı bir dava daha açtı.



Çifte göre, evcil hayvanlarının ölümü sonrasında hem duygusal hem maddi zarar gördüler.



Longo, yıllar önce Peanut’u New York'ta annesi bir araba tarafından ezildikten sonra bulduğunu söyledi. New York eyalet yasalarına göre, lisans olmadan yabani hayvan beslemek yasak. Longo ve Bittner geçen yıl yaban hayatı rehabilitasyon izni almak için girişimde bulundu.



Longo, 30 Ekim’de Peanut’a “eğitim amaçlı hayvan” sertifikası almak için gerekli lisansı almaya çalıştığını ancak yasal süre içinde tamamlayamadığını belirtti.