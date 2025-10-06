Fenomenin evcil aslanı dehşet saçtı: İki kişi yaralandı

Tayland Çevre Bakanı, bir sosyal medya fenomenine ait “evcil” dişi aslanın zincirinden kurtularak iki kişiye saldırmasının ardından hayvana el konulmasını emretti.

32 yaşındaki Parinya Parkpoom’a ait bir yaşındaki aslan, zincirinden kurtulup 11 yaşındaki bir çocuk ile 43 yaşındaki bir erkeğe saldırdı.

Saldırıda çocuğun kalça kısmından ciddi şekilde yaralandığı, erkeğin ise sol kolundan ısırıldığı bildirildi. Olay, başkent Bangkok’un 123 kilometre batısındaki Kanchanaburi kentinde meydana geldi.

Yaralılar, Bo Phloi bölgesinde aynı köyde yaşadıkları belirtilen Parkpoom’un evinin yakınlarında çevredekilerin çığlıkları duymasıyla kurtarıldı.



DİREĞE BAĞLIYDI, ZİNCİRİNİ KOPARIP KAÇTI

Bangkok Post’un aktardığına göre aslan, evde bir direğe bağlıyken zincirini kopararak kaçtı.

Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Attapol Charoenchansa, Parkpoom hakkında yasal işlem başlatıldığını ve hayvanın bir yaban hayatı rehabilitasyon merkezine nakledileceğini açıkladı.

Parkpoom’un, yaban hayvanlarının salıverilmesini veya bakımının ihmal edilmesini yasaklayan Yaban Hayatı Koruma Yasası’nın 15. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Bu suç, altı aya kadar hapis veya 50 bin baht (yaklaşık bin 150 sterlin) para cezası ile cezalandırılabiliyor.

Fenomenin evinden alınan aslanın uyuşturularak götürülme anları sosyal medyada paylaşıldı.