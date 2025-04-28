Feribot ve tekne çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde bir feribot ile teknenin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, kazada yaralananlar olduğu açıklandı.



Clearwater Polis Departmanı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında bir feribot, özel bir tekneyle çarpıştı. Kazada iki kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

"FERİBOTA ÇARPAN TEKNE OLAY YERİNDEN KAÇTI"



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin feribottaki yolcuların tamamını tahliye ettiği aktarıldı. Kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığı bildirildi.



Açıklamada, "Yaralıların hepsi feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı" ifadesi kullanıldı.



Olaya yönelik soruşturmanın ABD Sahil Güvenliği tarafından yürütüleceği bilgisi verildi.

