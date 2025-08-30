Festivalde sürpriz doğum: "Hamile olduğumu bile bilmiyordum"

ABD’nin Nevada Çölü’nde her yıl düzenlenen ünlü Burning Man festivaline katılan 37 yaşındaki Kayla Thompson, hiç beklemediği bir anda anne oldu.

Eşi Kasey ile birlikte çölün kavurucu sıcağında karavanlarında konaklayan Thompson, aniden başlayan şiddetli karın ağrıları nedeniyle rahatsızlandı. Başta apandisit ya da ağır bir enfeksiyon geçirdiğini düşünen kadın, kısa süre içinde doğum sancısı yaşadığını fark etti.

HAMİLE OLDUĞUNDAN HABERİ YOKTU

Karavanın küçük banyosunda dünyaya gelen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki kız bebek, çiftin ilk çocuğu oldu. Kayla Thompson’ın hamile olduğundan haberi bile yoktu.

Genç kadın, “Hemşireler bile bana ‘Hiç hamile gibi görünmüyordun’ dedi. Hiçbir belirti yaşamamıştım” diye konuştu.

ÇÖLDE OLAĞANÜSTÜ DAYANIŞMA

Olayın ardından yardım çağrısında bulunan Kasey Thompson’ın sesini duyan festival katılımcıları arasında tesadüfen bir yenidoğan hemşiresi, bir kadın doğum uzmanı ve bir çocuk doktoru vardı.

Hemen karavana koşan gönüllü sağlıkçılar, eldeki sınırlı imkanlarla anne ve bebeğe yardımcı oldu.

ZORLU KOŞULLARDA TAHLİYE

Festivalin güvenlik ekibi Black Rock Rangers ve tıbbi personel kısa sürede olay yerine ulaştı. Bebeğin hastaneye sevk edilmesine karar verildi ancak sınırlı imkanlar nedeniyle yalnızca bebek helikopterle taşınabildi. Anne ve baba ise Reno’ya arabayla dört saatte ulaşabildi.

Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olduğu anlaşıldı. Baba Kasey Thompson, “Onun güvende olduğunu gördüğümde dünyalar benim oldu” dedi.