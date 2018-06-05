FETÖ okulları ABD'nin gündemini de meşgul etmeye devam ediyor.



Örgüt, Massacussets eyaletinin West Springfield kentinde yeni bir okul açmak için faaliyete geçince kamuoyu tepki gösterdi.



Okulun açılmasının engellenmesi için bölgenin belediye başkanı, milletvekilleri ve senatörler harekete geçti.



Belediye Başkanı William Reichelt okulun FETÖ bağlantısını öğrendikten sonra halkı eyalet valisine baskı yapmak üzere teşvik etti.



Ayrıca ABD'li yönetmen Mark Hall'un çektiği "Eğitimi Öldürmek" belgeseli bir okulda toplanan bölge halkına izlettirildi.



Gösterime eyalet senatörü James Welch'in de aralarında olduğu 200'den fazla kişi katıldı.



Belgeselde FETÖ'nün ABD'den aldığı okul desteğini nasıl örgüt kasasına aktardığı, 15 Temmuz'un iç yüzü ve FETÖ'nün devlete sızması gibi faaliyetler anlatılıyor.



Belgeseli izleyen bir West Springfield sakini federal hükümeti FETÖ'yü durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. FETÖ ABD'de 170 okul işletiyor.

