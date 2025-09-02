Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü

Bakan Fidan, Filistin ve Ürdünlü hükümet yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Fidan, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

