Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü
Bakan Fidan, Filistin ve Ürdünlü hükümet yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Fidan
- Filistin
- Ürdün