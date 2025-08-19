Fidan, İngiliz ve Alman bakanlarla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi.

Bakanlar ayrıca Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri ele aldı.

