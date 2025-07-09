Fidan: Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret ediyor.

Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenliyor.



Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

Türkiye-Pakistan arasındaki ortak ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmaların olduğunu belirten Fidan, "Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda da işbirliği mekanizmalarının" değerlendirildiğini bildirdi.



Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir" dedi.



Bu anlaşma sayesinde Türk ve Pakistan şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve bunun bir ilk olacağını söyleyen Fidan, "Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak" diye konuştu.