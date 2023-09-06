Fidan: Vize serbestisinde ilerlemek beklentilerimiz arasındadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ni Avrupa Birliği üyeliği başka ülkelerin çıkarları için rehin tutulamaz. Türkiye olmadan AB global bir güç olamaz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.

Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'de Arap aşiretlerin YPG işgaline başkaldırması öngördüğümüz bir husustu. Bizim Suriye politikamızın bir ayağı da herkesin toprağında yaşaması, kimsenin bir başka grubun boyunduruğu altına girmemesiydi. ABD destekli YPG'nin Arap topraklarını işgale başlaması bunlara neden oldu. YPG terörü birgün ortadan kalkacak ama ABD ve PKK'nın Kürtler ve Araplar arasına diktiği tohumların rehabilitasyonu uzun yıllar alacak.

VARHELYİ'NİN AÇIKLAMALARI

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise şu açıklamaları yaptı:

Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum.