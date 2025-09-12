Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı: Artık uyanın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da biraraya geldi.

Bakanlar ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.



İkili ilişkiler, düzensiz gözmen sorunu ve Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Hakan Fidan, Uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha caydırıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.



"ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ"

"İsrail, Doha'da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." diyen Fidan; İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanmasının, Binyamin Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık "uyanmasını" sağlaması gerektiğini ifade etti.



Bakan Fidan, "Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



İtalya Dışişleri Bakanı Tajani(tayani) de Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. İki ülke arasındaki samimi diyaloğun sürmesi gerektiğini söyledi.



Akdeniz'deki göçmen sorununa dair ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

