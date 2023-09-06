Fidanlıktaki "fide hırsızı"nın koala olduğu ortaya çıktı

KOALANIN YEDİĞİ FİDELERİN MALİYETİ 6 BİN AVUSTRALYA DOLARI



Fidanlık çalışanları da olayın tekrarlanmaması için fide yataklarının etrafını çitle çevirerek tedbir aldı.



Koalanın yediği fidelerin Herington'a maliyetinin 6 bin Avustralya doları olduğu ve bunların nesilleri tehlikede olan koalaların habitatlarının artırılması için yetiştirildiği belirtildi.



Avustralya, 2019 ve 2020'deki yangınlarda on binlercesi ölen ve sayıları hızla azalan koalaları, doğu kıyılarında nesli tükenmekte olan türler listesine almıştı.



2021'deki bir araştırma ise yaşam alanları hızla daralan Avustralya'ya özgü keseli memeli koalaların, önlem alınmazsa 2050'de neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.