Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro hayatını kaybetti

Bir süredir Miami'de bir hastanede tedavi gören Castro 90 yaşında yaşamını yitirdi.



Aile mensuplarından yapılan açıklamada, Juanita Castro'nun doğal sebeplerden vefat ettiği ve cenaze töreninin aile arasında yapılacağı bildirildi

Juanita Castro'nun anılarını kaleme alan yazar Maria Antonieta Collins, açıklamasında, "Bugün Juanita Castro, yaşam ve ölüm yolunda bizden önce gitti, olağanüstü bir kadındı ve çok sevdiği Küba davası uğruna yorulmak bilmeden çalışan bir savaşçıydı." ifadesini kullandı.

KARDEŞLERİYLE TERS DÜŞMÜŞTÜ



Küba devrimi konusunda kardeşleri Fidel ve Raul ile ters düşen Castro, 1964'te ülkesinden ayrılarak ABD'nin Miami kentine yerleşmişti.



"Donna" takma adıyla ABD gizli servisi CIA ile işbirliği yapan Castro, Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Raul Castro'nun yönetimini "açıkça" kınamıştı.

"BANA SOLUK ALDIRMADILAR"



Juanita Castro, yıllar önce yaptığı açıklamada, "Şüphesiz sürgündeki diğer insanlardan daha fazla acı çektim çünkü Florida Boğazı'nın hiçbir tarafında bana soluk aldırmadılar ve çok az kişi hayatımın paradoksunu anlıyor. Küba'dakiler için ben bir kaçağım çünkü oradan ayrıldım ve mevcut rejimi kınadım. Miami'deki birçok insan için Fidel ve Raul'un kız kardeşi olduğum için istenmeyen kişi ilan edildim." ifadelerini kullanmıştı.

ABİSİYLE AYNI YAŞTA ÖLDÜ

2008 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevi diğer kardeşi Raul Castro'ya (92) devreden, 938 kez suikast girişimine uğrayan Fidel Castro da 90 yaşında, 26 Kasım 2016 tarihinde hayatını kaybetmişti.