FIFA'NIN 2021 TARİHLİ KARARI TARTIŞMA YARATTI

Bu gelişme, Diego Guacci hakkında FIFA nezdinde başlatılan ilk inceleme niteliğini taşımıyor.

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) koordinasyonunda Gabriela Garton, Luana Muñoz, Aldana Cometti, Camila Gómez Ares ve kimliği gizli tutulan bir futbolcu olmak üzere beş kadın sporcu, benzer suçlamalarla 2020 ve 2021 yıllarında resmi şikayette bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten tahkikat heyeti, Guacci'nin FIFA Etik Kurallarını ihlal ettiğini, bir futbolcuya cinsel tacizde bulunduğunu ve diğerlerine psikolojik şiddet uyguladığını tespit ederek yaptırım tavsiye etti.

Fakat üç erkek üyeden oluşan FIFA Etik Kurulu Yargı Dairesi, dosyadaki kanıtların sporcuların beyanlarını tam olarak doğrulamaya yetmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kurul, karar metninde bu sonucun bildirilen olayların yaşanmadığı manasına gelmeyeceğini de not düştü.

FIFPRO Hukuk Müşaviri Alexandra Gómez Bruinewoud, FIFA'nın dosya sürecini yavaş ve özensiz yürüttüğünü belirterek erkeklerden kurulu bir heyetin çok sayıda sporcunun ifadesini yetersiz bulmasını eleştirdi.

Kararın ardından Arjantin Futbol Federasyonu sözleşmesini yenilemese de Guacci serbest kaldı ve İtalya'ya giderek FC Fossacesia genç takımında gönüllü çalışmaya başladı.