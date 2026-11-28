FIFA'ya bir kez daha şikayet edildi. "Bana birkaç çıplak fotoğraf gönderir misin?"
28.11.2026 11:03
Son Güncelleme: 28.11.2026 11:04
Fotoğraf: Panama Futbol Federasyonu / Arşiv
Arjantin kadın futbolunda eski teknik direktör Diego Guacci hakkında cinsel taciz, tehdit ve psikolojik şiddet suçlamalarıyla FIFA'ya yeni bir şikayet dilekçesi verildi.
Arjantin'de eski River Plate ve kadın genç milli takımlar teknik direktörü Diego Guacci hakkındaki cinsel istismar ve tehdit iddiaları, beş yeni futbolcunun FIFA'ya başvurmasıyla yeniden uluslararası spor kamuoyunun gündemine girdi.
CNN televizyonunun haberine göre, aralarında River Plate'e 2014 yılında katılan kaleci Florencia Mercau'nun da bulunduğu sporcular, Guacci'nin kendilerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini, fiziksel temasla tehditte bulunduğunu ve sistematik psikolojik şiddet uyguladığını kaydetti.
San Juan eyaletine bağlı Marquesado bölgesinde büyüyen Mercau, 20 yaşında kulübe geldikten bir hafta sonra Guacci'nin kendisinden birkaç çıplak fotoğraf istediğini belirtti.
Mesajları sildiğini ve Guacci'yi reddettiğini dile getiren Mercau, antrenmanda arkasından tutularak ailesini öldürmekle tehdit edildiğini söyledi.
Yaşadığı ağır psikolojik baskı neticesinde intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden 32 yaşındaki sporcu, "Korkudan yürümeye, nefes almaya bile çekiniyorum. Ancak beni rahat bırakmayan da işte bu korku. Tüm bunların sona ermesi ve hayatıma huzurla devam edebilmek için buradayım" dedi.
Eski kadın genç milli takımlar teknik direktörü Diego Guacci
FIFA'NIN 2021 TARİHLİ KARARI TARTIŞMA YARATTI
Bu gelişme, Diego Guacci hakkında FIFA nezdinde başlatılan ilk inceleme niteliğini taşımıyor.
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) koordinasyonunda Gabriela Garton, Luana Muñoz, Aldana Cometti, Camila Gómez Ares ve kimliği gizli tutulan bir futbolcu olmak üzere beş kadın sporcu, benzer suçlamalarla 2020 ve 2021 yıllarında resmi şikayette bulunmuştu.
Soruşturmayı yürüten tahkikat heyeti, Guacci'nin FIFA Etik Kurallarını ihlal ettiğini, bir futbolcuya cinsel tacizde bulunduğunu ve diğerlerine psikolojik şiddet uyguladığını tespit ederek yaptırım tavsiye etti.
Fakat üç erkek üyeden oluşan FIFA Etik Kurulu Yargı Dairesi, dosyadaki kanıtların sporcuların beyanlarını tam olarak doğrulamaya yetmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Kurul, karar metninde bu sonucun bildirilen olayların yaşanmadığı manasına gelmeyeceğini de not düştü.
FIFPRO Hukuk Müşaviri Alexandra Gómez Bruinewoud, FIFA'nın dosya sürecini yavaş ve özensiz yürüttüğünü belirterek erkeklerden kurulu bir heyetin çok sayıda sporcunun ifadesini yetersiz bulmasını eleştirdi.
Kararın ardından Arjantin Futbol Federasyonu sözleşmesini yenilemese de Guacci serbest kaldı ve İtalya'ya giderek FC Fossacesia genç takımında gönüllü çalışmaya başladı.
Hukuki mücadele, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki Arjantin'de siyasi bir boyut da kazandı.
HUKUKİ SÜREÇ ARJANTİN SİYASETİNE UZANDI
Tüm suçlamaları reddeden Diego Guacci ve eşi Andrea Guacci, söz konusu kararın bir beraat olduğunu savunarak şikayetçi sporcular ile bir gazeteci hakkında iftira davaları açtı. Futbolcular da karşı davalarla karşılık verdi.
Hukuki mücadele, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki Arjantin'de siyasi bir boyut da kazandı.
Andrea Guacci, toplumsal cinsiyet temelli şiddet veya cinsel istismar davalarında asılsız suç duyurusunda bulunanlara yönelik hapis cezalarının artırılmasını öngören yasa tasarısının hazırlanmasında etkin rol aldı.
Senatoda oylanması beklenen tasarı, ülkedeki kadın hakları savunucuları tarafından istismar mağdurlarının adalete erişimini engelleme girişimi olarak değerlendiriliyor.
Arjantin Başsavcılığının 2026 tarihli araştırması, asılsız suç duyurularının toplam şikayetler içinde çok küçük bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor.
CNN'e konuşan Arjantinli futbolcu Luana Muñoz, yasa girişimine tepki göstererek yeni şikayetle FIFA'nın dosyayı yeniden ele almasını umduklarını söyledi.
FIFA ise suçlama iddialarını ciddiyetle ele aldığını ve süreçlerin bağımsız etik kodlar çerçevesinde işletildiğini belirtirken, yeni başvurularla ilgili bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı konusunda bilgi vermedi.