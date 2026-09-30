Fiji'de adli emanette kokain skandalı: Hepsi "un paketi"ne dönüştü

Latin Amerika'dan Avustralya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan kartellerin sürpriz durak noktalarından biri haline gelen Fiji'de, 2019 yılında bir operasyonla el konulan, her biri yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki 39 paket kokain , adli emanette saklanıyordu.

Bu yılın başlarında kokain paketlerinden 7'sinin gizemli bir şekilde kaybolduğu fark edilince başlatılan soruşturma kapsamında, başkent Suva'daki Yüksek Mahkeme binasında bulunan adli emanetteki geri kalan uyuşturucu paketleri incelemeye alındı.



7 YIL ÖNCE HEPSİ KOKAİNDİ, ŞİMDİ HEPSİ UN



Yapılan testlerde, içinde kokain olması gereken paketlerin tümünün unla dolu olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce polis operasyonuyla ele geçirilen paketler üzerinde o dönem yapılan testlerde, hepsinin kokain dolu olduğu teyit edilmiş ve adli emanete o şekilde konulmuştu.

AFP'nin haberine göre, son yapılan incelemede paketlerin hiçbirinde en ufak bir yasaklı madde kalıntısına rastlanmazken, kokain paketlerinin hepsinin “una dönüştüğü” anlaşıldı.

Dedektifler şimdi polisin burnunun dibinde, adli emanet gibi en güvenli yerlerden birinde gerçekleşen bu olayın faillerini bulmaya çalışıyor.

“PASİFİK UYUŞTURUCU OTOYOLU”



Fiji ve Tonga gibi Pasifik adaları, Latin Amerika çıkışlı kokain sevkiyat rotalarının okyanus üzerindeki kesişim noktalarında bulunuyor. "Pasifik uyuşturucu otoyolu" olarak adlandırılan bu rotada, son yıllarda yüksek miktarda sentetik metamfetamin kaçakçılığı da dikkat çekiyor.

Bu rota üzerinden sevkiyatı yapılan uyuşturucular artık bir şekilde yerli halkın da eline geçiyor ve normalde ağır suç vakalarının pek görülmediği bu gibi bölgelerde uyuşturucu bağımlılığı sorununu artıyor.

Hatta damardan metamfetamin kullanımı Fiji'de HIV vakalarını bir hayli yükselttiği için ülkede kısa süre önce bu konuda acil durum ilan edilmişti.