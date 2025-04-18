Fil saldırılarına yeni önlem: Takip sistemi devreye sokuldu

Hindistan'ın merkezindeki kurak ormanlarda, topluluk izleyicileri fillerin izlerini arayarak her yıl meydana gelen yüzlerce ölümcül ezilmenin önlenmesine yardımcı olan bir uyarı sistemine katkıda bulunuyor.

Gönüllülerden oluşan iz sürücüler, fil sürülerinin bulunduğu bölgeleri işaretlerken, insansız hava araçları ve termal kameralarla da fil sürüleri takip ediliyor.



Hindistan'da her yıl yüzlerce kişi fil saldırılarında hayatını kaybediyor.

