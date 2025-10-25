Fildişi Sahili'nde halk sandık başında

Fildişi Sahili'nde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak.



Yaklaşık 8,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme sürecinde güvenliği sağlamak için 44 bin polis ve asker görevlendirildi.



Ülke genelinde ve yurt dışında 25 bin 678 sandık kurulurken, yurt dışı temsilciliklerinde de yaklaşık 120 bin Fildişi Sahili vatandaşının oy kullanması bekleniyor.



Adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu'nun (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisinin (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve siyasetçi Ahoua Don Mello bulunuyor.



İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.



Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.



Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.



Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.