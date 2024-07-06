Filipinler duyurdu: Güney Çin Denizi'nde "canavar gemi" alarmı

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Çin'in en büyük sahil güvenlik gemisinin Manila'nın Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesine demirlediğini duyurdu. Filipinler, Çin'in 165 metrelik dev gemisi ile gerçekleştirdiği bu hamlenin" küçük Asyalı komşusuna gözdağı verme amacı" taşıdığını söyledi.

Filipinler duyurdu: Güney Çin Denizi'nde "canavar gemi" alarmı

Sahil Güvenliği (PCG) sözcüsü Jay Tarriela bir haber forumunda yaptığı açıklamada, Sahil Güvenliği'ne ait 165 metrelik "canavar geminin" 2 Temmuz'da Manila'nın 200 deniz mili münhasır ekonomik bölgesine girdiğini söyledi.

Sahil güvenlik ekiplerinin  gemisini Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesinde olduğu konusunda uyardığı ve niyetlerini sorduğu aktarıldı.

Tarriela, "Bu Çin Sahil Güvenliği'nin bir gözdağıdır. Geri çekilmeyeceğiz ve gözümüzü korkutamayacaklar" açıklamasında bulundu.

Üzerine küçük bir bot da konuşlandıran Çin gemisinin Filipinlere ait bir gemiden 800 metre uzakta demirlediği belirtildi.

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'in bir süredir Güney Denizi'ndeki bazı adalarda hava kuvvetleri ve diğer askeri tesisler inşa ederek geniş çaplı arazi ıslahı gerçekleştirmesi bölgede endişeye neden oldu.

Çin, yıllık 3 trilyon dolarlık gemi ticareti için önemli bir kanal olan Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünün kendi toprağı olduğunu iddia ediyor.

Üst düzey bir diyaloğun ardından ve Çin hükümetleri salı günü, deniz anlaşmazlıklarının daha iyi yönetilebilmesi için "güvenin yeniden tesis edilmesi" gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

, Çin ile yaşadığı gerginliğe rağmen, anlaşma müttefiki ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlara yardımcı olma tekliflerini geri çevirdi.

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