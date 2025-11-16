Filipinler halkı, sel kontrol projelerindeki yolsuzluğa karşı sokağa döküldü

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması sürerken, on binlerce kişi başent Manila'da protesto gösterisi düzenledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Manila'daki Rizal Parkı'nda toplanan yaklaşık 27 bin kişi, yolsuzluk skandalıyla alakalı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Quezon City kentinde de göstericilerin bugün protesto düzenleyeceğini ifade eden polis, tedbir amacıyla iki kentte 16 bini aşkın güvenlik gücünün konuşlandırıldığını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın protestoları yakından takip ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Filipinler Devlet Bakanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.