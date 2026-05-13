Filipinler Senatosu'nda silahlar patladı
13.05.2026 16:25
Silahlı güvenlik güçleri olaya müdahale ediyor
Filipinler'de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan kıdemli bir senatörün gözaltına alınacağı beklentisi tansiyonu yükseltti, Filipinler Senatosu'nda silah sesleri duyuldu.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, art arda açılan ateşin ardından binadakilere sığınacak yer bulmaları için uyarı yapıldığını bildirdi.
Olay yerinde tam olarak neler yaşandığı veya silahları kimin ateşlediği henüz netlik kazanmadı. Reuters muhabirleri, daha erken saatlerde kamuflajlı ve piyade tüfekli 10'dan fazla askeri personelin Senato binasına ulaştığını aktarmıştı.
Askerlerin orada bulunma nedeni kesin olarak bilinmezken, bina içinde başka güvenlik birimlerinin olup olmadığı da henüz bilinmiyor.
DELA ROSA'DAN "HALKI SOKAĞA DÖKME" ÇAĞRISI
Yaşanan olaylar, ülkenin eski devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu çetelerine açtığı knlı savaşın baş uygulayıcısı olan Senatör Ronald dela Rosa'nın gözaltına alınmasının an meselesi olduğunu Facebook üzerinden duyurmasının ardından yaşandı.
Dela Rosa, ICC'ye teslim edilmesini önlemek için halkı seferber olmaya çağırdı.
İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAMALAR
Kasım ayında çıkan ve 11 Mayıs'ta kamuya açıklanan tutuklama emri, eski emniyet müdürünü "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ediyor. Aynı suçlamalar, geçen yıl tutuklanan ve şu an Lahey'de yargılanmayı bekleyen 81 yaşındaki eski devlet başkanı Duterte için de geçerli.
64 yaşındaki Dela Rosa, Senato ofisinden paylaştığı videoda, "Size yalvarıyorum, umarım bana yardım edebilirsiniz. Bir Filipinli'nin daha Lahey'e götürülmesine izin vermeyin" dedi.
Dela Rosa, Duterte'nin binlerce şüpheli uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü sert operasyonlarını yöneten en kıdemli yardımcısıydı.
İnsan hakları grupları polisi sistematik cinayetler ve örtbaslarla suçlarken, polis bu iddiaları reddederek operasyonlarda öldürülen 6 binden fazla kişinin silahlı olduğunu ve direniş gösterdiğini savunuyor.