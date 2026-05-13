Filipinler Senatosu'nda silahlar patladı

DELA ROSA'DAN "HALKI SOKAĞA DÖKME" ÇAĞRISI

Yaşanan olaylar, ülkenin eski devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu çetelerine açtığı knlı savaşın baş uygulayıcısı olan Senatör Ronald dela Rosa'nın gözaltına alınmasının an meselesi olduğunu Facebook üzerinden duyurmasının ardından yaşandı.

Dela Rosa, ICC'ye teslim edilmesini önlemek için halkı seferber olmaya çağırdı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAMALAR

Kasım ayında çıkan ve 11 Mayıs'ta kamuya açıklanan tutuklama emri, eski emniyet müdürünü "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ediyor. Aynı suçlamalar, geçen yıl tutuklanan ve şu an Lahey'de yargılanmayı bekleyen 81 yaşındaki eski devlet başkanı Duterte için de geçerli.

64 yaşındaki Dela Rosa, Senato ofisinden paylaştığı videoda, "Size yalvarıyorum, umarım bana yardım edebilirsiniz. Bir Filipinli'nin daha Lahey'e götürülmesine izin vermeyin" dedi.

Dela Rosa, Duterte'nin binlerce şüpheli uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü sert operasyonlarını yöneten en kıdemli yardımcısıydı.

İnsan hakları grupları polisi sistematik cinayetler ve örtbaslarla suçlarken, polis bu iddiaları reddederek operasyonlarda öldürülen 6 binden fazla kişinin silahlı olduğunu ve direniş gösterdiğini savunuyor.