Filipinler ve Japonya önemli bir savunma anlaşması imzaladı

Filipinler ve Japonya, Hint-Pasifik bölgesindeki gerilimlerin ortasında, kuvvetlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin topraklarına konuşlanmasına izin veren Karşılıklı Erişim Anlaşması'nı (RAA) imzaladı.

Filipinler ve Japonya önemli bir savunma anlaşması imzaladı

Başkanlık İletişim Sekreteri Cheloy Garafil, Filipinler ve 'nın, Hint-Pasifik bölgesinde gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik ilişkilerinde bir dönüm noktası olan, kuvvetlerini birbirlerinin topraklarında konuşlandırmalarına izin veren bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa tarafından Pazartesi günü başkanlık sarayında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın da tanıklık ettiği bir törenle imzalandı.

KARŞILIKLI ERİŞİM ANLAŞMASI NEDİR?

RAA, ziyaret eden kuvvet için yabancı personel ve teçhizatın girişini kolaylaştırmak gibi askeri işbirliğini kolaylaştıracak bir çerçeve oluşturuyor.

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