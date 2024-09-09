Filipinler'de 2 bin polisin aradığı "kainatın sahibi" yakalandı

Filipinler basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Benhur Abolos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 3 yıldır adaletten kaçan papaz Quiboloy’un Davao şehrinde yakalandığını teyit etti.



Polis, iki haftadır ülkenin güneyindeki Davao kentinde kendisine ait İsa Mesih Krallığı Kilisesi'nin yerleşkesinde kalan Quiboloy’un yakalanması için girişimlerde bulunuyordu ancak destekçileri, emniyet mensuplarının yerleşkeye girmelerine izin vermiyordu.

24 SAATLİK ÜLTİMATOM



Polis ve silahlı kuvvetlerin 24 saatlik ültimatom vermesinin ardından papaz Quiboloy, emniyet güçlerine teslim oldu.



Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yaptığı açıklamada, "Ona diğer tutuklular gibi davranacağız ve haklarına saygı göstereceğiz. Süreci sonuna kadar götüreceğiz. Süreç şeffaf olacak. Sürece dahil olan herkes hesap verecek" dedi.



ABD İADE TALEBİNDE BULUNMADU



Marcos, Quiboloy için ABD'den iade talebinin olmadığını belirterek, papazın önce yerel mahkemelerde yargılanması ve yöneltilen suçlamalara cevap vermesi gerektiğini vurguladı.



Quiboloy, FBI'ın arananlar listesinde yer alıyordu.



Kasım 2021'de ABD Federal Savcılığı, Quiboloy ile iki üst düzey kilise yöneticisi hakkında komplo, çocuk ve kadınların zorla cinsel istismarı, dolandırıcılık, sahte evlilik, kara para aklama, nakit kaçakçılığı ve vize sahteciliği gibi suçlamalarla iddianame hazırlamıştı.

"TANRI'NIN TAYİN EDİLMİŞ OĞLU"



Federal savcıların yaptığı açıklamada, ABD’nin Los Angeles eyaletindeki Van Nuys bölgesinde faaliyet gösteren Filipinler merkezli kilisenin liderinin "lanetleme" tehdidiyle zorladığı kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı duyurulmuştu.



1985 yılında kurulan ve 74 yaşındaki Quiboloy’un başkanlık ettiği İsa Mesih Krallığı Kilisesinin yaklaşık 200 ülkede 6 milyon üyesinin bulunduğu öne sürülüyor.



Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin yakın arkadaşı Quiboloy, kendisini "Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu" olarak tanımlamıştı.

