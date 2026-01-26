Filipinler'de 359 kişiyi taşıyan feribot battı. En az 15 ölü

Güney Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na yolcu taşıyan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, Pilas Adası açıklarında teknik arıza meydana geldi. 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişinin bulunduğu feribot sulara gömüldü.

Pilas Adası'nın bağlı olduğu Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdiğini bildirdi. Daha sonra ölü sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini duyururken şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.

116 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de sık sık çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanıyor. 2023 yılında ülkenin güneyinde bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi ölmüştü.