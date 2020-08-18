Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanan depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 04:52

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi. 

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

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