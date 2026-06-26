Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ART ARDA BÜYÜK DEPREMLER

Bu hafta deprem felaketleriyle gündeme gelen bir diğer ülke de Venezuela oldu. Ülkenin kuzeyini 40 saniye arayla vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma yol açtı.

Yetkililer en az 235 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıklarken, arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalanlara ulaşmak için sürüyor.

Çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş da Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri ile insani yardım göndereceğini duyurdu.