Filipinler'de askeri uçak düştü: 29 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Filipinler'de askeri uçağın düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 17 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre 92 kişiyi taşıyan askeri uçak, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, kazadan 50 kişinin kurtulduğunu söyledi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.