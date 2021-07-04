Filipinler'de askeri uçak düştü: 40 kişi kurtuldu, 17 kişi öldü

Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak, iniş sırasında düştü. 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise kurtulduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı 04.07.2021 - 09:12 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 10:04

Filipinler'de askeri uçak düştü: 40 kişi kurtuldu, 17 kişi öldü

Filipinler'de askeri uçağın düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 92 kişiyi taşıyan askeri uçak, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, kazadan 40 kişinin kurtulduğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. 

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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