Filipinler'de can kaybı 140'ı aştı: Tayfunun yeni hedefi Vietnam

Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu, ülke genelinde en az 142 kişinin ölümüne ve 127 kişinin kaybolmasına yol açtı.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, tayfunun yol açtığı sel felaketleri özellikle ülkenin orta kesiminde yıkıcı oldu. Kasırga şimdi rotasını Vietnam’a çevirdi.

Uluslararası afet veri tabanı EM-DAT’a göre Kalmaegi, 2025’in şimdiye kadarki en ölümcül tayfunu oldu.

GEÇEN YIL 191 CAN ALDI

Geçen yıl Filipinler’i vuran Trami Tayfunu 191 can almıştı. Cebu eyaletinde “benzeri görülmemiş” olarak tanımlanan sel suları, kent ve kasabalardan otomobilleri, nehir kıyısındaki barakaları ve dev konteynerleri sürükledi.

Ulusal Sivil Savunma Ofisi 114 ölümü doğrularken, Cebu yerel yetkilileri 28 ek ölüm daha bildirdi. Ülke genelinde yarım milyondan fazla kişi evsiz kaldı.

AFP muhabirleri, bölgede birbirinin üzerine yığılmış araçları, çatısı uçmuş binaları ve çamura gömülmüş mahalleleri görüntüledi.

ULUSAL FELAKET DURUMU LAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, “ulusal felaket durumu” ilan ederek acil yardım fonlarının serbest bırakılacağını ve temel ihtiyaç ürünlerine tavan fiyat uygulanacağını duyurdu.

Cebu’nun doğusundan hala bin 500 kilometre uzakta olan Fung-wong tropikal fırtınası, Luzon Adası’na yaklaşırken güç kazanıyor ve pazartesi günü süper tayfun seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin tayfunları daha güçlü hale getirdiği uyarısında bulunuyor. Daha sıcak okyanuslar fırtınaların hızla güçlenmesine, daha sıcak atmosfer ise yağışların şiddetlenmesine yol açıyor.

VİETNAM ALARMA GEÇTİ

Tayfunun saatteki rüzgar hızı artarken, Kalmaegi’nin perşembe gecesi Vietnam’ın orta kesiminde karaya vurması bekleniyor. Ulusal meteoroloji bürosu, 8 metreye kadar dalgalar ve kuvvetli fırtına kabarmaları konusunda uyardı.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha, tayfunu “acil ve tehlikeli” olarak tanımladı. Yetkililer binlerce kişiye kıyı bölgelerinden tahliye emri verdi.

Vietnam genelde yılda 10 tayfun ya da tropikal fırtına ile karşılaşıyor, ancak Kalmaegi 2025’in 13. tayfunu oldu.

Filipinler’de ise bu yılın ortalaması olan 20 fırtına şimdiden aşıldı. Yetkililer Aralık sonuna kadar “en az 3 ila 5 yeni fırtına daha” bekliyor.