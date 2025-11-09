Filipinler'de felaketler üst üste: 100 bin kişi tahliye edildi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI

Fung-wong'un en yüksek seviye olan seviye 5'e ulaşması sonrası ülkenin geniş bir kesiminde fırtına uyarı sinyalleri verildi. Bazı bölgelerde şimdiden elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

300 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Süper tayfun nedeniyle sivil havacılık otoritesine göre, 300’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuş iptal edildi. Fung-wong, Filipinler’i sadece birkaç gün önce vuran Kalmaegi Tayfunu’ndan sadece birkaç gün ardından bölgeye yaklaştı. Kalmaegi ülkede 204 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından Vietnam’a ulaşarak 5 kişinin daha ölümüne ve kıyı topluluklarının harap olmasına yol açmıştı.

30 Eylül'deki 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişinin öldüğü Filipinler'de geçen ay da 7.6 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. “Pasifik ateş çemberi” adı verilen deprem kuşağında yer alan ülkede yılda ortalama 20 tayfun ve fırtına görülüyor.