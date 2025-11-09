Filipinler'de felaketler üst üste: 100 bin kişi tahliye edildi
09.11.2025 05:01
Son Güncelleme: 09.11.2025 05:32
Reuters
Geçen hafta yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Kalmaegi Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de Fung-wong fırtınası en yüksek seviye olan 5'e çıkıp süper tayfuna dönüştü. 300'den fazla uçuş iptal edildi, 100 bin kişi tahliye edildi.
Kalmaegi Tayfunu'nun en az 204 kişinin ölümüne, 100'den fazla insanın kaybolmasına neden olduğu Filipinler, birkaç gün aradan sonra şimdi de Fung-wong süper tayfununa hazırlanıyor.
Fung-wong’un pazar günü süper tayfuna dönüşmesiyle birlikte ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun günün ilerleyen saatlerinde karaya ulaşması ve şiddetli yağmurlar, yıkıcı rüzgârlar ile fırtına dalgaları getirmesi bekleniyor.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI
Fung-wong'un en yüksek seviye olan seviye 5'e ulaşması sonrası ülkenin geniş bir kesiminde fırtına uyarı sinyalleri verildi. Bazı bölgelerde şimdiden elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.
300 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Süper tayfun nedeniyle sivil havacılık otoritesine göre, 300’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuş iptal edildi. Fung-wong, Filipinler’i sadece birkaç gün önce vuran Kalmaegi Tayfunu’ndan sadece birkaç gün ardından bölgeye yaklaştı. Kalmaegi ülkede 204 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından Vietnam’a ulaşarak 5 kişinin daha ölümüne ve kıyı topluluklarının harap olmasına yol açmıştı.
30 Eylül'deki 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişinin öldüğü Filipinler'de geçen ay da 7.6 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. “Pasifik ateş çemberi” adı verilen deprem kuşağında yer alan ülkede yılda ortalama 20 tayfun ve fırtına görülüyor.
En yüksek seviye olan seviye 5'e ulaşan Fung-wong süper tayfunu radarlara böyle yansıdı.