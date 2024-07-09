Filipinler'de hastanelere operasyon! Suçlular yakalanmamak için estetik yaptırıyor

Filipinler'de, suçlulara "gözaltından kaçabilmeleri için" estetik operasyonlar yapıldığından şüphelenilen ve yasa dışı işletilen hastanelere operasyon düzenlendi.

Filipinler'de hastanelere operasyon! Suçlular yakalanmamak için estetik yaptırıyor

'de, suçluların polisten kaçabilmek için operasyonlar geçirdiği öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, Filipinler polisi, mayısta Manila ve Pasay kentlerinde işletilen yasa dışı hastanelere yönelik operasyonda, saç ekme araçları, diş implantları, ten beyazlatmaya yarayan ilaçlar ve benzerlerini ele geçirdi.

Polis ayrıca, Pasay'daki hastanede farklı ülkelerden 3 doktor, 1 eczacı ve 1 hemşirenin gözaltına alındığını ifade etti.

Emniyet güçleri, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlularının "yakalanmamak için" bu hastanelere başvurmuş olabileceğini kaydetti.

Filipinler Başkanlık Ofisi Organize Suçlarla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Winston John Casio, konuya ilişkin açıklamasında, bu araçlarla "bir insanın tamamen değiştirilebileceğini" ifade etti.

Casio, bu hastanelerde kimlik bilgisinin sorulmadığını, kaçakların dahi buraya başvurmuş olabileceğini belirtti.

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