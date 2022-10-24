Filipinler’de havalimanı uçağın pistten çıkması nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Filipinler'de Mactan Cebu Havalimanı'nda (CEB) dün gece saatlerinde Kore Havayolları’na ait uçak pistten çıktı.
Kazada yağmurlu havada piste inmeye çalışan, 162 yolcu ile 11 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın burun kısmı hasar aldı.
Yolcuların acil çıkışları kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ülkenin en yoğun havalimanlarından Mactan Cebu’da kaza nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi.
Kore Havayolları yöneticileri, uçaklarının havalimanı ulaşımında yarattığı aksamadan dolayı özür diledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.