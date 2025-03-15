Filipinlerde kuduz alarmı: 2024'te 426 kişi öldü

Filipinler Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçn yıl yaşanan kuduz vakalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı boyunca 426 kuduz vakası kaydetti. Vakaların tümü hayatını kaybetti" denildi.

Bu durumun, kuduzun yüzde 100 ölümcül olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen bakanlık, şunları ekledi: "Bu vakaların yüzde 45'i, yani neredeyse yarısı evcil hayvan ısırıklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı evcil hayvanlarımızı her yıl aşılatmamızı hatırlatıyor.”