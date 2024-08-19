Filipinler'de maymun çiçeği alarmı

Filipinler'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

Filipinler'de maymun çiçeği alarmı

'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan sağlık yetkilileri, M çiçeği virüsünün hızlı tespiti için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

M çiçeği virüsünün en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti.

ENDONEZYA'DA BU YIL 14 KİŞİ

Antara News'in haberine göre, Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde ocak-ağustos döneminde 14 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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