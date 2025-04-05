Filipinler'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti
Filipinlerin’in kuzeyinde turistleri taşıyan bir minibüsün yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak uçuruma sürüklendiği ve olay yerinde 3 erkek ve 2 kadın yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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