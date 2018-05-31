Kongre'de Bangsamoro yasa tasarısı için yapılan oylamada, 226 milletvekili lehte, 11 milletvekili aleyhte oy kullanırken, 2 milletvekili çekimser kaldı.



Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı'nın Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından 23 Temmuz'da imzalanması bekleniyor.



Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipinler hükümeti 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzalamıştı.



MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerklik tanınması öngörülen Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı önerisini geçen yıl temmuz ayında Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye iletmişti.



Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitmeden Bangsamoro yasası geçecek. Eğer geçmezse devlet başkanlığı görevinden istifa ederim" ifadesini kullanmıştı.



Yasaya öncelik verilmesi gerektiğini belirten Duterte, Mindanao'da eskiden beri süregelen anlaşmazlığı çözmeye uğraşmaktan yorulduğunu kaydetmişti.



Duterte, ayrıca Mindanao'nun toprak reform bölgesi olarak ilan edileceğini, bunun da Morolulara önemli bir geçim kaynağı yaratacağını belirtmişti.

