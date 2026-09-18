Filipinler'de okul saldırısında 6 öğrenci öldü, 17 kişi yaralandı
18.09.2026 12:27
Yaşanan olay nedeniyle, bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Filipinler'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı. 16 yaşındaki şüphelinin de ölenler arasında olduğu belirtiliyor.
Filipinler, ülkenin güneyindeki bir okulda düzenlenen kanlı saldırıyla sarsıldı.
Ülkede yayın yapan GMA News'in Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Güney Cotabato kentindeki Banga Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 öğrenci hayatını kaybetti 17 kişi de ağır yaralandı.
Reuters haber ajansı, 16 yaşındaki saldırganın da ölenler arasında olduğunu duyurdu.
Yaşanan olay nedeniyle, bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.