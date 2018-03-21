Filipinler’de otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler’in başkenti Manila’ya giden otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yolculardan 19’unun hayatını kaybettiği, 21’inin de yaralandığı bildirildi.
Channel NewsAsia'da yer alan habere göre, polis sözcüsü Imelda Tolentino, başkent Manila'ya giden yolcu otobüsünün Occidental Mindoro kentinde Sablayan kasabasında uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Otobüsteki yolculardan 19’unun hayatını kaybettiği, 21'inin de yaralandığını ifade eden Tolentino, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.
Tolentino, ekiplerin otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalıştığını kaydetti.