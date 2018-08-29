Filipinler'in güneyindeki Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesinde yerel sokak festivalinde bombalı saldırı düzenlendi.



Filipin ordusundan yapılan açıklamada, Sultan Kudarat eyaletine bağlı Isulan şehrinde yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Garnizon komutanı Tuğgeneral Cirilito Sobejana, kalabalığın toplandığı alandaki bir kişinin şüpheli çanta ihbarının ardından güvenlik güçlerinin müdahale etmek üzere bölgeye intikal ettiği sırada bombanın patladığını belirtti.



Sobejana, çantayı yerleştirdiği sanılan bir şüphelinin kargaşa sırasında kaçtığını ifade etti.



Olayın gerçekleştiği bölge güvenlik kordonuna alınırken, yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.



Saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in Filipinler'deki kolu üstlendi. Filipinli yetkililer ise, bu iddiayı doğrulamadı.

