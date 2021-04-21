Filipinler'de tayfunun sürüklediği kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

Filipinler'in güneyinde "LCT Cebu Great Ocean" isimli kargo gemisini tayfun sürükledi ve gemi su alarak karaya oturdu. Gemide bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 21.04.2021 - 16:16

Filipinler'de tayfunun sürüklediği kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

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Filipinler'in güneyinde tayfunun sürüklediği "LCT Cebu Great Ocean" isimli kargo gemisi karaya oturdu. Meydana gelen olayda 4 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi kayboldu.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, batmak üzere olan gemiden atlayan 7 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Toplam 20 personeli bulunan geminin, nikel cevheri ve yaklaşık 2 bin litre dizel yakıt yüklü olduğu kaydedildi.

Kazadan sonra kurtarılan çalışanlar, Filipin Sahil Güvenlik (PCG) ekiplerine, tayfunun etkisi ile sürüklenerek yan yatan ve su almaya başlayan gemiyi terk ettiklerini bildirmişti.

PCG ekipleri, terkedilmiş geminin 20 Nisan'da, demirlediği yerden yaklaşık 60 kilometre uzakta, Surigao del Norte bölgesinde karaya oturmuş halde bulunduğunu açıklamıştı.

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